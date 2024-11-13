Австралийские ученые разработали новый метод проверки годности молока, используя вибрацию телефона. Это нововведение позволяет определить качество молока, не открывая упаковку. Продукт, как известно, быстро портится, и даже указанный на упаковке срок годности не всегда является точным показателем. Согласно исследованиям, в США примерно 20% молочных продуктов уходят в мусор из-за сомнений в их годности.

Ученые из Университета Нового Южного Уэльса в Сиднее предложили решение этого вопроса. Они создали приложение VibMilk, которое с помощью вибрации смартфона позволяет проверить молоко на годность. В основе технологии лежит изменение свойств молочных продуктов при их порче. Например, свежее молоко имеет рН около 6,6, в то время как у прокисшего этот показатель снижается до 4,4. Вибродвигатель телефона создает вибрацию, на которую молоко реагирует определенным образом. Эти реакции анализируются инерциальным измерительным блоком (IMU) смартфона, который с помощью алгоритмов машинного обучения определяет уровень рН продукта, присваивая ему один из двадцати трех возможных уровней.

Это открытие может значительно уменьшить объемы пищевых отходов, так как позволяет точно определить, пригодно ли молоко к употреблению, не нарушая его упаковку.