Второй сезон Arcane выходит в ноябре.

За создание 18 эпизодов этого мультсериала было потрачено 250 млн долларов. Уже в этом месяце зрители увидят 2 сезон этого сериала, который также станет последним. Кристиан Линке, соавтор проекта, объяснил это решение завершенностью сюжета.

Он также упомянул, что команда уже работает над новыми проектами во вселенной Рунтерры. По информации издания Variety, планы Riot на расширение в кино и телевидение замедлились из-за высоких затрат на создание и маркетинг "Arcane", которые составили 250 миллионов долларов.

Марк Меррилл, соучредитель Riot, выразил удовлетворение затратами на шоу, отметив, что они оправданы качеством продукта. Компания также работает с известными режиссерами Джо и Энтони Руссо над полнометражным фильмом по "League of Legends". Однако, из-за неопытности в голливудских сделках Riot уже потеряла 5 миллионов долларов, а братья Руссо покинули проект из-за разногласий по сценарию.

Второй сезон "Arcane" выйдет в этом месяце и будет разделен на три акта, собственно, как и первый сезон.

Напомним, что 1 сезон, создавался по мотивам игры "League of Legends" и собрал 34,2 млн часов просмотра за первую неделю. Это позволило сериалу занять первое место в 52 странах и второе в США. Ведущий американский журнал в сфере шоу-бизнеса Variety назвал "Arcane" первой успешной адаптацией видеоигры в анимационный сериал, открывшей новые возможности для телевизионной анимации.