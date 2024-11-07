Протестующих разгоняли с помощью слезоточивого газа.

Несмотря на сложную ситуацию на своих границах и нарастание напряжения с Ираном, внутриполитические игры правительства Израиля продолжаются. Так стало известно, что из-за несогласия и подрыва доверия со стороны Биньямина Нетаньяху, со своего поста был снят министр обороны Иоав Галант. Это решение привело к тому, что граждане Израиля в ряде крупных городов вышли на массовые акции протеста. Для простых израильтян Галант стал лицом успехов ЦАХАЛ в секторе Газа и по их мнению, в такой сложной ситуации менять главу оборонного ведомства не стоит.

«В разгар войны необходимо полное доверие между премьер-министром и министром обороны. К сожалению, хотя в первые месяцы кампании такое доверие было и была очень плодотворная работа, в последние месяцы это доверие между мной и министром обороны пошатнулось» - заявил премьер-министр Израиля Нетаньяху.

Толпа протестующих выплеснулась на улицы Тель-Авива и других крупных городов страны, были оперативно разложены костры, мешающие проезду автотранспорта. Власти страны оперативно среагировали на протестующих и отдали приказ силовикам на разгон митингов. Простыми средствами разогнать протестующих не получилось и полиция использовала против граждан слезоточивый газ. Вот только поддержка Галанта столь велика, что подобные акции ожидаются и после такого жестокого решения.

Стоит отметить, что именно Иоав Галант стал инициатором сухопутной операции в секторе Газа, которая признана официальными лицами успешной. При этом главной цели операции, а именно освобождения заложников из рук ХАМАС, им добиться не удалось. На этом фоне происходит отставка Галанта, который за счет грамотного пиара смог завоевать расположение простого населения. Вместо него на пост министра обороны назначили Исраэля Каца, который до этого занимал должность главного дипломата страны.