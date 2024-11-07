Украина стала чуточку ближе к НАТО.

В Киеве так долго этого ждали и это наконец это случилось – в украинской столице официально открылось представительство Североатлантического альянса. Согласно официальным данным, это планировалось сделать еще с лета текущего года, после очередного саммита НАТО в Вашингтоне. Главой представительства стал один из ближайших помощников Йенса Столтенберга Патрик Тернер. Чиновник из военного блока уже начал осваиваться в Киеве и даже провел официальную встречу с министром обороны Украины Рустемом Умеровым.

Представительство НАТО в Киеве станет заниматься вопросами поставок на Украину военной техники и помощи. Сотрудники будут мониторить ситуацию и оперативно отправлять сводки в высшие инстанции, которые станут показывать в чем именно нуждается ВСУ и что именно потребуется для оперативной помощи. Кроме того, ряд западных изданий еще летом высказались, что таким образом западные страны хотят контролировать аппетиты союзников с Банковой, чтобы те не брали слишком много.

«В качестве представителя, Тернер будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве. Он также будет координировать усилия НАТО и снабжать альянс оценками и рекомендациями по ситуации на Украине» - заявляют представители НАТО.

Вчера, 5 ноября 2024-го года, Тернер встретился с министром обороны Умеровым, а на сегодня, натовскому чиновнику назначена встреча с Зеленским. Таким образом Украина стала еще на один шаг ближе к вступлению в ряды Североатлантического альянса. Однако последующие шаги станут намного сложнее, так как в Европе образовался серьезный блок стран, которые не хотят видеть Украину в своих рядах. Кроме того, против вступления в НАТО и США, которые опасаются развязывания полноценной мировой войны, куда их может втянуть украинский конфликт.