За октябрь ВС РФ выпустили рекордные 2023 «Герани-2».

Каждый день российское Минобороны рассказывает про успешные удары беспилотниками-камикадзе серии «Герань-2». Однако украинские военные из Генштаба выпустили официальное сообщение, где уточнили сколько именно дронов, было обнаружено силами ПВО ВС ВСУ за октябрь месяц. Количество выявленных машин за прошлый месяц приблизилось к 2023 единицам, которые были выпущены по тыловым районам украинской армии.

Украинский Генштаб фиксирует резкое увеличение запускаемых ВС РФ дронов-камикадзе для ударов по военной инфраструктуре ВСУ в глубоком тылу. Приводится число в 2023 машины, которые на Украине упорно именуют не «Герань-2», а «Шахед», как бы намекая на их иранское производство. При этом источник также рассказал, что из всех выявленных целей было сбито до 1185 машин. Что интересно, путем нехитрой математики можно посчитать, что сбито украинскими ПВО до 60% беспилотников, что резко контрастирует с заявлениями, в которых фигурировал гораздо больший процент поражения.

Ранее спикеры ВС ВСУ рассказывали про куда больший процент пораженных целей и в их сводках фигурировали такие значения как 80% - 90%. Что интересно также Генштаб привел общее количество выпущенных ВС РФ «Гераней» с начала 2024-го года – 6087. При этом стоит понимать тот факт, что не все беспилотники были обнаружены и сводка достаточно примерная. Что также интересно, часть этих беспилотников используется ВС РФ в качестве приманок, которые разряжают системы ПВО ВСУ. После таких тральщиков уже идут полноценные удары крылатыми и баллистическими ракетами, которые банально нечем перехватывать.