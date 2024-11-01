Подорожал при этом всего на 20 тысяч рублей.

УАЗ "Хантер" теперь оснащается мощным двигателем от "Патриота", что увеличило его стоимость всего на 20 тысяч рублей. Этот внедорожник, который является одним из самых старых моделей Ульяновского автозавода, получил значительное усиление в виде нового мотора ZMZ Pro. Двигатель этой модели (ЗМЗ-409051) развивает мощность в 149,6 лошадиных сил, что на 37,5 лошадиных сил больше, чем у его предшественника ЗМЗ-40911. Также крутящий момент увеличен на 15 процентов.

Новый движок работает в паре с 5-ступенчатой МКПП BAIC и, как и прежде, УАЗ остается полноприводным. Обновленный "Хантер" теперь стоит 1,53 миллиона рублей, что на 20 тысяч рублей дороже предыдущей версии с движком послабее. Кроме того, за дополнительные 50 тысяч рублей можно установить блокировку заднего межколесного дифференциала, что улучшит проходимость в сложных условиях.

Не только стандартная версия "Хантера" получила новый мотор, но и специальная экспедиционная модель. Эта версия обойдется в 1,84 миллиона рублей.