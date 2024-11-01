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Итальянский производитель ракет Avio планирует открыть свой первый завод в США к 2028 году
Предприятие будет специализироваться на производстве твердотопливных двигателей.

Организация решила остановиться именно на твердотопливных двигателях, чтобы удовлетворить возрастающий спрос в сферах космоса и обороны. Avio USA, дочерняя компания Avio, недавно заключила соглашение с компанией ACMI Properties о выборе места для нового завода, который должен быть определен в первой половине 2025 года. Ген. директор Avio USA, Джеймс Сайринг, подчеркнул значительный интерес к проекту, особенно в контексте космической отрасли.

Основной фокус завода будет направлен на производство ракет для оборонных нужд США, включая сотрудничество с такими компаниями, как Raytheon и армией США. Кроме того, существует спрос и на коммерческие космические проекты. Avio стремится укрепить свои позиции на американском рынке, где основным конкурентом является компания Northrop Grumman. Сайринг выразил уверенность в том, что опыт и производственные возможности Avio в Европе позволят компании успешно конкурировать на американском рынке.

Avio также занимается разработкой различных типов ракетных двигателей, включая жидкостные и криогенные. Кроме того, компания является главным подрядчиком для европейской ракетной программы Vega. Компания имеет производственные мощности в Италии и Французской Гвиане, где недавно был осуществлен первый запуск ракеты Ariane 6.

Avio USA базируется в Арлингтоне, штат Вирджиния, и соответствует всем требованиям безопасности и экспортного контроля США. ACMI, или Американский центр производственных инноваций, рассматривает все 50 штатов для размещения завода, что подчеркивает масштаб и значимость проекта для американской промышленности.

Открытие нового завода Avio в США обещает стать значимым событием для отрасли, способствуя росту конкуренции и инноваций. Использование передовых технологий и оборудования на новом предприятии позволит повысить эффективность и надежность ракетных систем, что важно как для национальной безопасности, так и для космических исследований.

#сша #ракеты #avio
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