Если точнее - начались подрывы многоэтажек, служивших раньше боевыми позициями.

Ситуация на Донбассе для украинских военных с каждым новым днем становится все хуже и об этом пишут не только российские источники, но и украинские СМИ, которым не то, чтобы хочется говорить правду. При этом командование ВСУ начало понимать, что некоторые города им не удастся удержать и там начали использовать тактику «выжженной земли», которая воплощается в виде подрыва многоэтажных домов, ранее превращенных в огневые позиции.

В частности, в центре всеобщего внимания находится Торецк (Дзержинск), который российские военные штурмуют с лета и добились значительного успеха в освобождении города. Украинские войска отброшены на окраины населенного пункта и цепляются за последние многоквартирные дома, превращенные в опорные пункты. Однако уже вчера начали поступать новости, что ВСУ подрывают дома, чтобы они не достались ВС РФ. В сети пронеслось немало роликов, которые показывают складывающиеся многоэтажки и это не дело рук российских военных.

Подобный жест отчаяния украинские военные использовали во время утраты контроля над Артемовском, где также были оборудованы долговременные позиции в домах. Их также подрывали перед отходом и теперь картина повторяется в Торецке.

Некоторые военные эксперты предполагают, что таким образом ВСУ не только стремятся задержать российское наступление, но и подчищают за собой. По некоторым данным, в подвалах таких многоэтажек оборудованы склады с боеприпасами и даже полевые госпитали. Подрыв такого дома приводит к невозможности использования трофейного вооружения и окончательно решает вопрос с ранеными, в том числе и иностранными добровольцами.