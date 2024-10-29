Он сможет выполнять за пользователя разные задачи, используя Chrome.

Google разрабатывает новый интеллектуальный инструмент, названный Project Jarvis, который обещает преобразить способ использования интернет-браузера. Этот ИИ будет выполнять разного рода задачи в браузере Chrome, такие как заполнение форм или бронирование билетов онлайн, освобождая пользователя от рутинных операций.

Идея Project Jarvis вдохновлена персонажем Jarvis из вселенной Marvel, который является искусственным интеллектом, созданным Тони Старком. Такой подход к использованию ИИ не нов для смартфонов и других гаджетов, где искусственный интеллект уже помогает в повседневных задачах. Однако применение такой технологии непосредственно в браузере может значительно упростить взаимодействие с компьютером.

Сейчас не совсем понятно, как будет выглядеть интерфейс Project Jarvis и как пользователи будут взаимодействовать с ИИ. Возможно, это будет специальное окно в браузере, которое можно будет вызвать в любой момент для выполнения задач.

Google, как кажется, делает большой шаг вперед в области искусственного интеллекта, стремясь сделать технологии более доступными и удобными для широкой аудитории.