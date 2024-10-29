Гибрид проезжает на баке бензина 1234 км.

За первую неделю после презентации, которая состоялась всего 8 дней назад, было оформлено более 30 тысяч заказов. Цена автомобиля начинается от 16,9 тысяч долларов. Changan Deepal S05 предлагается в двух вариантах: с полностью электрическим двигателем мощностью 238 лошадиных сил, запасом хода 510 км, и версия с гибридной установкой. Гибридная версия включает в себя 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания мощностью 98 лошадиных сил и электромотор мощностью 217 лошадиных сил, обеспечивающий максимальный запас хода до 1234 км на одной заправке.

Автомобиль имеет размеры 4620 х 1900 х 1600 мм и колесную базу 2880 мм. Среди оснащения - панорамная крыша, проекционный дисплей, адаптивный круиз-контроль. Для повышенного комфорта имеется медиасистема на базе процессора Qualcomm Snapdragon 8155 с 16 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти. Экран медиасистемы имеет диагональ 15,4 дюйма и разрешение 2,5К.

Гендиректор бренда Changan, Дэн Ченгхао, поделился, что интерес к новой модели превзошел все ожидания. Этот кроссовер стал настоящим бестселлером на рынке благодаря своему современному дизайну, передовым технологиям и доступной цене.