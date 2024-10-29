Цену объявят на презентации Xiaomi.

Xiaomi готовится к большому событию 29 октября 2024 года, когда компания покажет целый ряд новых продуктов, включая долгожданный Redmi Band 3. РЕализация этого умного браслета стартует в тот же день в Китае.

Redmi Band 3 – это новинка в линейке носимых устройств Xiaomi, приходящая на смену Redmi Band 2. Новый браслет получил улучшенные функции взаимодействия и оснащен цветным дисплеем с частотой обновления 60 Гц. Предложен в различных цветах, например: белый, розовый, желтый, черный и темно-серый. Также гаджет может похвастается силиконовыми ремешками для удобства ношения.

Одной из заметных особенностей Redmi Band 3 является его способность работать без подзарядки до 18 дней. Кроме того, браслет включает в себя функции для мониторинга здоровья, такие как отслеживание сердечного ритма и анализ качества сна.

Помимо Redmi Band 3, Xiaomi анонсирует и другие продукты, включая новую серию Xiaomi 15, операционную систему HyperOS 2, планшеты серии Pad 7, умные часы Watch S4 и Band 9 Pro. Также будут представлены высококлассные электросамокаты, умные дверные замки, маршрутизаторы Wi-Fi 7 и другие инновационные устройства. Всего компания выпустит 16 новых продуктов.

Цена на Redmi Band 3 будет объявлена в день презентации, и ожидается, что устройство вызовет большой интерес среди поклонников бренда.