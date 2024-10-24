Несогласие выразили семь стран.

Один из пунктов «плана победы» Зеленского заключался в том, что Украина вступает в блок НАТО, но не все страны блока горят желанием видеть Киев в своем кругу. Как сообщает американское издание «Политико», которое является рупором Белого дома, среди членов Североатлантического альянса есть целых 7 стран, которые выступают против вступления Украины. При этом мнение этих стран невозможно проигнорировать и остальным остается с этим смириться.

Как пишет «Политико», первые две страны, которые не хотят видеть Украину в НАТО это США и Германия. Власти этих стран опасаются, что если украинцы окажутся в блоке, то это может привести к глобальному конфликту с Россией и обмену ядерными ударами. Что интересно, другие две страны, Венгрия и Словакия, также против вступления украинцев, но это объясняют их пророссийскими взглядами. Оставшиеся три страны — это Бельгия, Словения и Испания, просто поддерживают решение старших товарищей по блоку.

«Эти три страны просто прячутся за спинами США и Германии. Они не хотят (принятия Украины в НАТО), как и Германия с США.» - приводит слова неизвестного функционера НАТО, который прокомментировал позицию ряда стран.

Стоит отметить, что не все страны-участницы блока НАТО против вступления Украины. Обеими руками «ЗА» высказываются Прибалтийские государства, которые также по факту являются разменной монетой в большой игре. Однако голоса этих стран на самом деле мало на что влияют, так как основные решения в Североатлантическом альянсе находятся у США и Великобритании.