В доносе сообщалось о возможных связях Гладкого с Россией.

Кабинетные игры в недрах украинского Министерства обороны продолжают нарастать и выплескиваться в публичные средства массовой информации. Так стало известно, что главком ВСУ Александр Сырский отстранил от занимаемой должности Романа Гладкого, который являлся начштабом командования Сил беспилотных систем (СБС). Этой информацией со СМИ поделился представитель командования СБС Ярмак, который добавил, что снятие стало закономерным продолжением следствия в отношении Гладкого.

Стоит отметить, что Александр Сырский инициировал расследование в деле Гладкого буквально осенью этого года. Начштаба обвинили в том, что он как-то связан с Россией и подозревается в работе на российскую разведку. При этом в некоторых источниках фигурирует информация, что причиной инициации следствия стал донос. Стоит добавить, что свой нынешний пост Гладков получил всего пару месяцев назад.

На место смещенного Гладкого поставили бывшего командующего 28-й бригады ВСУ Халабуду. Стоит добавить, что эта бригада за время российской Спецоперации уже несколько раз была полностью переформирована из-за большой убыли личного состава. Не в последнюю очередь это происходило из-за грамотного командования Халабуды. Теперь же он будет отвечать за штаб беспилотных систем ВСУ и неизвестно как военный проявит себя на новой должности.

После отказа Вашингтона давать разрешение на использование ВСУ дальнобойных ракет по российской территории, беспилотники станут еще более важным стратегическим оружием Киева. Тем более, что американцы открытым текстом сказали, что именно это направление для ВСУ является предпочтительным.