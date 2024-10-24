Цена снизилась с $30 000 до $25 000.

Илон Маск, глава компании Tesla, объявил о снижении цены на новую модель беспилотного такси Tesla Cybercab. На недавней пресс-конференции, посвященной финансовым итогам компании, Маск удивил всех, объявив, что стоимость автомобиля будет не $30 000, как ожидалось ранее, а всего $25 000.

Это заявление стало неожиданностью, учитывая, что всего несколько недель назад на конференции "Мы, робот" Маск говорил о цене в $30 000. Однако уже в ходе пресс-конференции он корректировал свои слова, снизив стоимость на $5000.

Илон Маск известен своими неожиданными объявлениями. Ранее в этом году он делал амбициозные заявления о потенциальных доходах от робота Optimus, оценивая их сначала в $20 триллионов, а затем увеличивая до $25 триллионов.

Кроме того, Маск сообщил, что Tesla начала предоставлять услуги онлайн-заказов для своего беспилотного такси, хотя пока что доступ к этому сервису имеют только сотрудники компании.

Tesla Cybercab, запланированный к выпуску в 2026 году, обещает стать одним из самых доступных беспилотных транспортных средств на рынке. Снижение цены может стать значительным шагом к увеличению доступности инновационных технологий для широкой публики.