Нехватка солдат превращается в главную проблему.

Западные партнеры Киева обеспокоены состоянием украинской армии и, в частности, нехваткой личного состава для удерживания линии боевого соприкосновения. Это выливается в появление десятков статей в западных изданиях. В частности, испанская газета El Pais написала подобный материал уже два раза за последнюю неделю, рассказывая про тысячекилометровую ЛБС, которую банально невозможно прикрыть от действий российской армии.

«Украине катастрофически не хватает солдат на растянувшуюся на тысячу с лишним километров линию фронта» - пишет испанская газета El Pais.

Стоит отметить, что все новости аналогичного характера не коррелируют с заявлениями украинского лидера Зеленского, который рассказал недавно, что ВСУ понесли убыль личного состава всего в 40 тысяч солдат. Причем упоминались именно, что безвозвратные потери. Одновременно постоянно продвигаются новости о том, что на Украине готово 14 бригад, которые только и ждут отправки на ЛБС, но и них не хватает вооружения для их оснащения.

Если смотреть на картину в целом, то только во время «курской авантюры» Зеленского и Сырского ВСУ недосчитались почти 8 бригад. А это были именно подготовленные и хорошо оснащенные войсковые формирования. На других участках ЛБС картина тоже не радует и в вопросе убыли личного состава скорее приходится верить западным источникам, а не официальному Киеву. Добавим, что сообщения российского Минобороны в официальных брифингах также объективно показывает картину происходящего.