О них в своем «плане победы» заявлял Зеленский.

На Украине необходимо разместить западные силы неядерного сдерживания, которые помогут отразить нападение Российской Федерации. Об этом заявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в очередном выступлении. При этом чиновник отметить, что это один из пунктов «плана победы» Владимира Зеленского, но при этом есть один немаловажный нюанс, которые не порадует украинского президента.

Как рассказал Лекорню, силы сдерживания будущей агрессии со стороны России нужно разместить на Украине только после завершения конфликта. Одновременно Лекорню поделился мнением, что некоторые другие пункты «плана победы» Зеленского также представляют интерес.

«Представьте прекращение огня или мирный договор — вы поймете, что вопрос размещения сил неядерного сдерживания на территории Украины, (...) чтобы быть в состоянии отразить новую угрозу со стороны России, это, очевидно, вопрос, которым уже нужно заняться» - заявляет Лекорню.

При этом француз не уточняет какие именно страны должны будут отправлять войска на Украину для несения службы. Кроме того, не было никаких заявлений на тему финансирования такого проекта, который будет отнимать немало средств.

Стоит отметить, что, согласно открытым источникам, западные правительства находятся в состоянии нерешительности. С одной стороны им нужно финансировать Украину, а с другой раздаются шепотки о мирных переговорах. При этом Зеленский не прекращает воинственную риторику и все время рассказывает про выход к границам 1991-го года. Однако дальнейшее будет зависеть уже не от президента Украины, а спонсоров Киева и решений в Москве.