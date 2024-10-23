Он сильно отличается от зарубежных аналогов.

В России разработан станок для сухого электрополирования, который не имеет аналогов за рубежом. Это оборудование предназначено для полировки металлических деталей до идеального блеска, при этом размеры изделий остаются неизменными. Такая технология особенно важна для отраслей, таких как двигателестроение и атомная энергетика.

Уфимский университет науки и технологий (УУНиТ) сообщил, что их коллектив ученых разработал эту технологию, которая позволяет достигать зеркального блеска без изменения геометрических и поверхностных характеристик деталей. Этот метод основан на ионном уносе материала с поверхности за счет электрических процессов, что делает его инновационным и экологически безопасным.

Преимущества нового станка включают в себя не только высокую эффективность полировки, но и экономию энергии. Разработка отечественного оборудования и расходных материалов для электрополирования стала ответом на потребности важных отраслей, включая авиационные газотурбинные двигатели, где требуются детали сложной формы и больших размеров с высокими эксплуатационными характеристиками.

Конструкция этого роботизированного станка обладает широкими технологическими возможностями, что уже привлекло внимание заказчиков. Это отечественное изобретение открывает новые перспективы для развития промышленности и укрепления технологической независимости страны.