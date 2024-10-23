Агентство готовится к дальним космическим миссиям.

Эти участники проведут 45 дней в условиях, максимально приближенных к космическому полету. Миссия стартует 1 ноября 2024 года в специально оборудованном комплексе HERA на территории Космического центра имени Джонсона в Хьюстоне, США. В состав экипажа войдут Обаид Альсуваиди, Кристен Магас, Тиффани Снайдер и Андерсон Уайлдер. Они будут заниматься различными научными и оперативными задачами, включая выращивание креветок и овощей, а также виртуальные "прогулки" по поверхности Марса. Особое внимание уделяется изучению влияния задержек в связи, которые могут достигать до пяти минут, имитируя условия, с которыми астронавты столкнутся в дальнем космосе.

Эта миссия является частью подготовки к будущим длительным полетам на Луну и Марс. В ходе эксперимента ученые соберут данные о физиологическом, психологическом и поведенческом состоянии участников, что поможет разработать стратегии для поддержания здоровья и работоспособности астронавтов в космосе.

Участники миссии обладают разнообразным опытом и специализацией. Обаид Альсуваиди работает инженером в Министерстве обороны ОАЭ, Кристен Магас преподает в техническом колледже в Массачусетсе, Тиффани Снайдер занимается вопросами кибербезопасности в NASA, а Андерсон Уайлдер — аспирант в области психологии.

В качестве запасных участников миссии назначены Джордан Хандли, консультант в области системного проектирования, и Роберт Уилсон, научный сотрудник из Лаборатории прикладной физики Университета Джонса Хопкинса.

Научные исследования, проводимые NASA, включают эксперименты на Международной космической станции, в лабораториях и во время коммерческих миссий. Эти исследования направлены на изучение воздействия космических полетов на человеческий организм и поведение, что способствует разработке новых технологий и методов поддержания здоровья астронавтов в условиях длительных миссий.