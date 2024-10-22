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g1tarist
Poco готовит к выходу смартфон F7 Ultra - глобальную версию китайского Redmi K80
Слухи указывают на наличие батареи емкостью 6500 мА•ч.

Этот аппарат станет международной версией известного в Китае Redmi K80. Работа над серией Poco F7 началась ранее, и уже в июле текущего года модель Pro была зарегистрирована в базе данных IMEI. Однако выяснилось, что именно Poco F7 Ultra займет позицию флагмана в этой линейке.

Согласно информации из базы IMEI, где Poco F7 Ultra зафиксирован под номером модели 24122RKC7G. Ожидается, что устройство будет оснащено передовым процессором Snapdragon 8 Gen 3 и качественным 2K OLED-дисплеем от TCL. Кроме того, смартфон получит телеобъектив, который позволит пользователям делать высококачественные макроснимки.

Не менее важной особенностью новинки станет мощная батарея на 6500 мА•ч, а также высокий уровень защиты от воды и пыли, соответствующий стандартам IP68 или IP69.

Poco F7 Ultra обещает стать значимым дополнением к ассортименту смартфонов и предложить пользователям передовые технологии и функции для повседневного использования.

#poco #гаджет
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Nvidia&Intel Hater
12:29
нет никаких фризов и уж 3d имеет интелы по полной.впрочем эти керогазы вообще нахер не нужны теперь.
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Блейд
12:28
Скорее всего у AMD архитектура плохаю в процессорах поэтому фризы
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
12:28
руки у тебя из зада.вот и вся причина.хотя какие руки,клешни.Ни у кого фризов нет ,а у ослоебыча вдруг фризы.
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Блейд
12:27
Да вообще AMD - Это говно, у меня такие фризы надо было intel покупать. Теперь я эту ошибку не повторю. Процессор intel видеокарта NVIDIA
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Nvidia&Intel Hater
12:26
мозг себе купи мастурбек,и тебе говорили что нехер брать 5700x3d с низкой частотой.Но ты же туп как пробка
На что в новых играх способна старая GeForce GTX 1650, и какую видеокарту брать для Silent Hill 2
Блейд
12:25
Кстати да бывают фризы и прямо такие неплохие, скорее всего продам этот 3D говно и куплю интел.
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Nvidia&Intel Hater
12:22
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