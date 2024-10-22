Слухи указывают на наличие батареи емкостью 6500 мА•ч.

Этот аппарат станет международной версией известного в Китае Redmi K80. Работа над серией Poco F7 началась ранее, и уже в июле текущего года модель Pro была зарегистрирована в базе данных IMEI. Однако выяснилось, что именно Poco F7 Ultra займет позицию флагмана в этой линейке.

Согласно информации из базы IMEI, где Poco F7 Ultra зафиксирован под номером модели 24122RKC7G. Ожидается, что устройство будет оснащено передовым процессором Snapdragon 8 Gen 3 и качественным 2K OLED-дисплеем от TCL. Кроме того, смартфон получит телеобъектив, который позволит пользователям делать высококачественные макроснимки.

Не менее важной особенностью новинки станет мощная батарея на 6500 мА•ч, а также высокий уровень защиты от воды и пыли, соответствующий стандартам IP68 или IP69.

Poco F7 Ultra обещает стать значимым дополнением к ассортименту смартфонов и предложить пользователям передовые технологии и функции для повседневного использования.