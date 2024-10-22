Он уже доступен для предзаказа в Китае.

Аккумулятор оснащен технологией быстрой зарядки SuperVOOC и имеет стильную отделку под темное дерево. Гаджет обладает мощностью 100 Вт и оснащен портами USB-A и USB-C. Он поддерживает различные протоколы зарядки, что делает его совместимым с множеством устройств. Аккумулятор может быстро заряжать совместимые ноутбуки с мощностью до 45 Вт и способен зарядиться сам от 1% до 100% всего за 90 минут при использовании адаптера мощностью 45 Вт.

Для удобства пользователя, аккумулятор также оснащен функцией отображения текущего уровня заряда по нажатию кнопки. Кроме этого, имеется функция зарядки низким током, активируемая двойным щелчком. Данная функция предназначена для безопасной зарядки маломощных устройств, таких как умные часы и наушники.

Стоимость предыдущих моделей подобных устройств составляла примерно 40$, что должно сделать новинку доступной для широкого круга потребителей, ищущих надежное решение для зарядки своих гаджетов.