Продажи Zeekr Mix стартуют 23 октября.

Запуск нового электрокара, минивэна Zeekr Mix в Китае вызвал большой интерес. Изготовление этого уникального автомобиля началось всего за 2 дня до его официального появления на рынке, запланированного на 23 октября. Zeekr Mix, разработанный при поддержке компании Geely, является продолжением концепции Zeekr M-Vision и представляет собой компактный минивэн с впечатляющим запасом хода в 712 км и мощностью 415 л.с.

Первая партия этих минивэнов сошла с конвейера 21 октября. Производство осуществляется не на главном заводе Zeekr в Нинбо, но точное местоположение завода, где собирают Mix, не уточняется. Известно, что компания Geely, к которой принадлежит Zeekr, владеет 22 заводами по всему Китаю. Завод, где производят Mix, оснащен современными роботами ABB и автоматизированным покрасочным цехом, что гарантирует высокое качество сборки.

Одной из особенностей Zeekr Mix является его просторный и функциональный салон. Уникальная конструкция без центральной стойки позволяет дверям открываться таким образом, что обеспечивается широкий обзор и легкий доступ внутрь автомобиля. Передние и задние двери справа открываются в разные стороны, а левая задняя дверь выполнена в виде раздвижной. Минивэн оснащен лидаром, что позволяет использовать передовые технологии автономного вождения.

Кроме того, в салоне предусмотрены два передних сиденья, которые могут поворачиваться на 270 градусов. Сиденья имеют электрическую регулировку и поддерживают до 9 различных режимов, что обеспечивает высокий уровень комфорта во время поездок.

Zeekr Mix уже поступил в магазины в качестве демонстрационных моделей, и ожидается, что он станет популярным выбором среди покупателей электрических автомобилей в Китае.