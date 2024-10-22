А для новых рынков получат дополнительные функции.

Li Auto, известный производитель автомобилей, планирует обновить дизайн и название своих моделей, а также добавить новые функции для продажи на международных рынках. Однако компания умерила свои планы на экспорт, особенно в страны Ближнего Востока, такие как Саудовская Аравия и ОАЭ. Ранее предполагалось, что эти шаги будут предприняты в текущем году, но теперь они отложены.

Кроме изменения языка интерфейса с китайского на английский, Li Auto также планирует модернизировать внешний вид машин и улучшить функции интеллектуального вождения. После этих изменений компания намерена использовать новый бренд для продвижения своих автомобилей за рубежом. Об этом сообщает издание Late Post, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.

Интересно, что Late Post уже в прошлом году сообщало о планах Li Auto выйти на рынок Ближнего Востока. Однако, как выяснилось, рынок новых энергетических авто (NEV) в этом регионе оказался сложнее, чем ожидалось. Проникновение NEV в ОАЭ составляет всего 3%, что значительно ниже мирового среднего уровня в 20%. По данным Mordor Intelligence, стоимость рынка NEV на Ближнем Востоке в 2023 году достигла 2,7 миллиарда долларов, что составляет около 1% от стоимости китайского рынка.

Гендиректор Li Auto, Ли Сян, впервые упомянул о планах на экспорт во время встречи по итогам четвертого квартала 2020 года. Компания даже начала разрабатывать планы по выходу на рынок США в 2021 году.

Несмотря на то что Li Auto официально не экспортирует автомобили, некоторые из них все же попадают на зарубежные рынки через параллельный экспорт. По оценкам, в 2021 году таким образом было продано около 30 000 автомобилей, что составляет примерно 10% от общего объема продаж. Ожидается, что в 2024 году этот показатель сохранится на том же уровне.

В России Li Auto входит в топ-10 самых продаваемых автомобильных брендов, хотя официальные поставки в страну не осуществляются.