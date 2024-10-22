Они называются его "раздутым пузырем".

Ульрих Биндзайль и Юрген Шааф, авторы статьи в банковском издании, считают, что рост стоимости этой криптовалюты не способствует увеличению производственных возможностей экономики. Они утверждают, что биткойн не приносит реальной пользы экономике, а лишь перераспределяет богатство, что может привести к ухудшению финансового положения тех, кто приобрел его поздно или вообще не владеет им.

Биндзайль и Шааф также отмечают, что биткойн редко используется для законных транзакций в повседневной жизни и чаще всего предпочтителен для сомнительных финансовых операций. По их мнению, биткойн является "спекулятивным пузырем", который в итоге лопнет, что может привести к значительным финансовым потерям.

Интересно, что несмотря на предостережения, стоимость биткойна с момента его появления значительно выросла. 13 лет назад финансовый журнал Economist назвал биткойн "лопающимся пузырем". Однако с тех пор его курс увеличился с $2,3 до почти $70 000, что составляет прирост около 3 миллионов процентов. Это подчеркивает неопределенность и высокую волатильность рынка криптовалют, которая привлекает инвесторов, несмотря на риски.