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g1tarist
Geely представила свой новый гибридный кроссовер под названием Galaxy Starship 7
Работает на системе Geely Thor следующего поколения.

Этот автомобиль отличается от технологий, используемых Илоном Маском в его космических проектах, предлагая собственный взгляд на будущее автомобилестроения. Galaxy Starship 7 имеет внушительные размеры: длина составляет 4740 мм, ширина — 1905 мм, а высота — 1685 мм. Колесная база равна 2755 мм, что обеспечивает просторный салон.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 110 лошадиных сил и передним электродвигателем. В зависимости от комплектации, кроссовер имеет аккумуляторы на 19,09 кВт·ч или 28,94 кВт·ч, позволяющие проехать на электричестве до 101 или 150 км соответственно. Расход топлива у модели составляет около 4,85 л/100 км.

В салоне установлены современные технологии: многофункциональное рулевое колесо, ЖК-панель приборов, большой центральный экран управления и объемное окружающее освещение. Также предусмотрены удобства для водителя и пассажиров, такие как беспроводная зарядка для смартфонов и подстаканники.

Geely также акцентирует внимание на интеллектуальных технологиях, включая помощника ИИ и операционную систему Flyme Auto, что делает управление автомобилем более интуитивно понятным и безопасным.

За последний год продажи линейки Geely Galaxy значительно выросли, достигнув 29 047 единиц в сентябре, что на 122% больше по сравнению с прошлым годом. С января по сентябрь текущего года общий объем продаж составил 153 682 единицы, увеличившись на 250%.

Geely Galaxy Starship 7 ожидается в продаже к концу этого года с новым уровнем комфорта и технологий.

#geely
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