При этом компания не раскрыла подробностей о силовой установке машины.

Audi вновь радует автолюбителей: спустя четверть века на рынок возвращается легендарная модель A2, теперь под названием A2 E-Tron. Впервые мир увидел Audi A2 в 1999 году, и теперь, обновлённая и адаптированная к современным требованиям, она снова готова завоевать дороги.

A2 E-Tron отличается стильным дизайном: в нём появились подсвечиваемые эмблемы, характерные для последних моделей E-Tron, а также обновлённые передняя и задняя части автомобиля. Дизайнеры Audi также переработали решётку радиатора, установили модернизированные фары и задние фонари, а дверные ручки теперь выполнены в скрытом стиле. Кроме того, номерной знак перемещён, что добавляет машине современности.

Оригинальная модель A2 была известна своим алюминиевым кузовом — настоящей инновацией тех времён. Однако, несмотря на инновационные решения, высокие продажи так и не были достигнуты, и производство модели прекратилось в 2005 году после шести лет существования на рынке.

К сожалению, компания Audi пока не раскрыла подробности о силовой установке новой модели A2 E-Tron. Ожидается, что дополнительная информация появится в ближайшее время, и автомобильные эксперты ждут возможности узнать больше о технических характеристиках возрождённой модели.

Audi A2 E-Tron обещает стать достойным продолжением истории модели, которая началась ещё в конце прошлого века. Современные технологии и классические черты — Audi умеет сочетать в своих автомобилях лучшее из прошлого и настоящего.