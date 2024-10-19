Ноутбук весит всего 855 граммов.

Этот ноутбук от Dynabook получился на почти 400 граммов меньше, чем MacBook Air. Несмотря на свой легкий вес, этот 13-дюймовый мобильный компьютер не уступает в мощности, благодаря процессору Intel Core Ultra из новейшей серии Meteor Lake.

Ноутбук оснащен до 64 ГБ оперативной памяти и SSD на 2 ТБ. Кроме того, в нем есть порты HDMI, два Thunderbolt 4, два USB 3.2 Gen 1, порт RJ45, сканер отпечатков пальцев и считыватель смарт-карт. Подключение к интернету обеспечивает Wi-Fi 6E, а емкость аккумулятора составляет 56 Вт·ч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки.

Особенностью модели является четырехлетняя гарантия, что является редкостью для рынка. Стоимость ноутбука начинается от 1.4 тысячи долларов США, что вполне оправдано его характеристиками и позиционированием как бизнес-ПК. Dynabook Portege X30L-M предлагает не только выдающуюся легкость, но и впечатляющую производительность.