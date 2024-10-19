Для защиты систем от киберугроз и атак с использованием искусственного интеллекта.

Эти действия направлены на укрепление защиты от киберугроз, в том числе в космической и оборонной сферах. Открытие кода позволит независимым специалистам участвовать в улучшении безопасности ПО SpiderOak.

ПО SpiderOak активно используется в правительственных структурах США и важных отраслях, таких как космос и оборона. Компания применяет принципы архитектуры с нулевым доверием. Этот термин означает отсутствие автоматического доверия к любой организации. Открытый исходный код дает возможность широкой публике анализировать, модифицировать и совершенствовать код, что способствует более быстрому обнаружению и исправлению уязвимостей.

Одним из ключевых проектов SpiderOak является Aranya, который предоставляет тот же уровень защиты, что и платформа OrbitSecure, используемая Министерством обороны США. OrbitSecure — это система безопасности для систем космических аппаратов, работающая на основе технологии распределенного реестра для управления ключами шифрования. Эта децентрализованная система позволяет поддерживать работоспособность даже в условиях отсутствия связи или в ненадежных средах. В прошлом году SpiderOak успешно протестировала OrbitSecure на борту МКС.

Проект Aranya направлен на защиту систем от сложных кибератак, включая вирусы, программы-вымогатели, вредоносные инъекции и прочее. Производители оборудования для спутников могут использовать Aranya для внедрения защитных мер в свои сети.

Исходный код проекта Aranya теперь доступен на платформе GitHub, где его может изучить и модифицировать любой желающий. Это открывает новые возможности для совершенствования кибербезопасности в критически важных секторах.