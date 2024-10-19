Транспорт малым детям - не игрушка.

В России предлагают ужесточить правила использования электросамокатов, повысив минимальный возраст пользователей до 16 лет и введя обязательность получения водительских прав. Такие меры были обсуждены на совещании в департаменте Кабинета министров по транспорту с участием представителей Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста, Дептранса Москвы и депутатов Госдумы. Основной целью нововведений является повышение безопасности на дорогах и тротуарах.

Помимо возрастного ограничения, власти планируют запретить движение электросамокатов по тротуарам и проезжей части. Однако, прежде чем эти изменения вступят в силу, необходимо разработать соответствующую инфраструктуру. Это включает в себя создание специальных дорожек для электросамокатов, чтобы избежать конфликтов с пешеходами и обеспечить безопасное сосуществование с автомобильным транспортом.

Компании, предоставляющие услуги кикшеринга, уже начали принимать меры для ограничения доступа несовершеннолетних к аренде электросамокатов. Например, в «МТС Юрент» сообщили, что благодаря системе идентификации они могут отслеживать и блокировать доступ пользователей младше 18 лет. В компании подчеркивают, что без развития велоинфраструктуры горожане могут лишиться доступа к этому удобному и экологически чистому виду транспорта. Создание достаточного количества велодорожек потребует времени.

Эти предложения еще должны пройти через необходимые стадии одобрения и согласования, но они уже вызывают активные обсуждения среди заинтересованных сторон.