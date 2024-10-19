В его основу ляжет нынешний двигатель 1,8 EVO.

Lada Vesta скоро получит новый, более мощный движок, о чем сообщил Олег Груненков, директор продуктовых программ и проектов АвтоВАЗа. Новый мотор будет разработан на базе существующего 1,8 EVO. Этот двигатель сейчас выдает 122 лошадиные силы. Ожидается, что мощность новой модели будет выше, хотя точные цифры пока не разглашаются.

По словам представителей АвтоВАЗа, работа над новым мотором настолько масштабна, что ее можно сравнить с созданием совершенно нового агрегата. Есть предположения, что увеличен будет рабочий объем, что позволит значительно увеличить количество "лошадок".

Новый мотор будет установлен не только в Lada Vesta, но и в другую модель компании — Lada Aura, которая и без него хорошо себя чувствует, судя по количеству продаж. Это нововведение, без сомнения, заинтересует многих покупателей и может стать значимым шагом для бренда на рынке.