Некоторые украинские ресурсы пошли еще дальше и написали, что скоро на стороне России выступят иранцы и китайцы.

Киев продолжает развивать тему с появлением добровольцев из КНДР в рядах вооруженных сил России. В частности, об этом заявил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов* (*внесен в список террористов и экстремистов на территории РФ). В своем интервью изданию War Zone он рассказал, что в России проходит обучение до 11 тысяч граждан КНДР.

Тема с солдатами КНДР разгоняется уже не первый месяц, но теперь Буданов заявляет, что они появятся на ЛБС уже в ноябре этого года. По мнению разведчика их направят в Курскую область. Некоторые украинские СМИ на волне ажиотажа начали тиражировать новости о том, что скоро ВС РФ станут использовать не то, что корейских добровольцев, но и военных из Ирана.

Согласно Буданову корейские граждане это не просто добровольцы, а кадровые военные. Их будут экипировать в российскую форму и вооружать российским оружием, чтобы они не выделялись на фоне обычных солдат ВС РФ. Первая группа отправится в Курскую область после 1 ноября в количестве 2600 человек. Чем именно они там будут заниматься, разведчик пока не уточняет.

Российская сторона никак не комментирует такие заявления и не подтверждает наличия граждан КНДР в рядах ВС РФ.