Он был из состава 82-й бригады ВСУ.

Армия Российской Федерации продолжает успешно громить украинскую оборону в Курской области и постепенно выдавливает ВСУ за пределы РФ. Одновременно ВС РФ занимают ранее оставленные украинцами позиции и находят немало интересного. В частности, под Шептуховкой в Кореневском районе области нашли оторванную башню британского танка Challenger 2, которые поставили ВСУ еще в начале 2022-го года. О находке очередного западного танка сообщает блог bmpt со ссылкой на собственные источники на местах.

Есть достоверная информация, что данная машина принадлежала 82 бригаде ВСУ, которая позиционировалась пропагандой Киева, как элитная. Факт нахождения башни танка подтверждает потерю ВСУ очередного Challenger 2 и теперь это уже третий официально зафиксированный случай. Ранее танки этой модели были «демонтированы» летом 2023-го года в Запорожской области и под Суджей в августе нынешнего года.

«Воочию видна цена рокового и общего с его советского визави конструкторского решения с применением пушки с раздельным картузным заряжанием, превращающего танк в "бочку пороха на гусеницах". Все три известных потерянных Challenger 2 имели сильные разрушения ввиду взрыва боекомплекта в корпусе, причем два из них «метнули» башни» - отмечают в блоге.

Всего британцы передали в руки украинских военных 14 танков Challenger 2, которые использовала 82-я бригада. После первой потерянной машины в прошлом году англичане попросили украинцев не рушить репутацию британской бронетехники и не использовать танки на передовой. Однако элитную 82-ю бригаду бросили на Курскую область и танки вновь оказались на переднем рубеже атаки, что и привело к потере еще 2-х машин.

Что интересно, 2 из 3 танков потеряли свои башни после поражения противотанковыми средствами. Это стало результатом подрыва метательных снарядов для танковых снарядов. Напомним, что британцы пошли в танкостроении своим особенным путем и не используют гильзы. Вместо них в казенную часть загружаются картузы с пороховым зарядом, который полностью выгорает во время выстрела.