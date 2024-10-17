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g1tarist
Российские войска в районе Купянска намерены взять группировку ВСУ в мешок
На данный момент российские силы пытаются выйти к Осколу.

В октябре совершенно неожиданно для украинского командования активизировалось Купянское направление, которое до этого тихо тлело на востоке Харьковской области. Внимание экспертов с обеих сторон до этого прикованное к Курскому и Покровскому направлениям мгновенно переключилось туда. Как пишет бывший сотрудник СБУ Стариков, который сейчас считается видным военным аналитиком, ВС РФ хотят окружить Купянскую группировку и заключить её в «огневой мешок».

Как утверждает эксперт, российская армия предпринимает попытки отрезать засевшую в Купянску группировку от путей снабжения, который и так находятся под постоянным огневым воздействием. Для этого будут осуществлена попытка выхода к реке Оскол, форсирование преграды и заход в тыл украинским войсками. В случае успеха и группировка в городе и сам город окажутся в окружении.

«В районе Купянска между Песчаным и Боровой ВС РФ берут нас в мешок» - высказывается Стариков.

На настоящий момент российские войска уже держат под огневым контролем значимые логистические узлы в районе Купянска и не дают украинцам нормально снабжать свои войска. При этом часть группировки может быть рассечена выходом ВС РФ к Осколу. Администрация города уже начала принудительную эвакуацию населения из опасного района, но не все торопятся покидать Купянск, а вместо этого ждут прихода российской армии, как это было в самом начале СВО.

#всу #купянск
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