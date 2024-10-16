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g1tarist
В России изучают возможность запуска ИИ на борту спутников
Чтобы обрабатывать собранные данные сразу — прямо в космосе.

В России рассматривается новая идея: использовать ИИ на борту спутников. Это позволит обрабатывать данные прямо в космосе, не дожидаясь их возвращения на Землю. Юрий Ильин, директор департамента продуктов в компании Sitronics Space, объяснил, что такой подход позволит спутникам самостоятельно анализировать снимки, отсеивая те, что имеют облачность или дефекты. Кроме того, ИИ сможет автоматически определять объекты на земле.

Ильин подчеркнул, что благодаря ИИ, пользователи получат не просто массу картинок, а конкретные данные, например, координаты и характеристики разлива нефтепродуктов. Это значительно упростит работу с информацией.

Также Юрий Ильин отметил рост числа космических аппаратов в российской группировке ДЗЗ, что стало возможным благодаря вкладу частных компаний. Это позволяет расширять возможности мониторинга и анализа данных с орбиты.

В дополнение к этому, в космической отрасли набирают популярность большие языковые модели (LLM). Они позволяют получать нужную информацию, формулируя запросы на обычном языке, что делает технологию доступной даже для тех, кто не обладает специальными навыками.

Эти инновации открывают новые возможности для эффективной работы с космическими данными и делают космические технологии более доступными для широкого круга пользователей.

#россия #искуственный интеллект
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