Этот запуск вывел на орбиту дополнительные спутники Starlink.

Это важное для компании SpaceX событие произошло 15 октября, когда команда инженеров запустила космический аппарат Falcon 9 со стартовой площадки во Флориде в 02:10 по местному времени. Благодаря этому запуску, на орбиту были выведены 23 интернет-спутника Starlink. Через всего восемь минут после старта первая ступень ракеты вернулась обратно на Землю, приземлившись на беспилотной платформе у побережья Флориды.

Не останавливаясь на достигнутом, SpaceX провела еще один запуск всего через 2 часа, на этот раз с западного побережья США. С Космической военной базы Ванденберг в Калифорнии были запущены еще 20 спутников Starlink. Этот запуск произошел в 4:21 утра по времени восточного побережья. Аналогично предыдущему запуску, первая ступень ракеты успешно вернулась на Землю.

Эти два запуска подчеркивают впечатляющие технологические достижения и оперативные возможности SpaceX, подтверждая их лидирующие позиции в космической отрасли.