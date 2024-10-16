«Но определённые рубежи держим».

Ситуация в Курской области для украинской армии с каждым жнем становится всё сложнее и сложнее и президенту Зеленскому поневоле приходится реагировать и выступать перед народом. В субботу 12 октября 2024-го года Владимир Зеленский сделал заявление во время своего очередного выступления. Так по мнению украинского лидера украинская армия удерживает некоторые районы и вообще там не происходит ничего критичного.

Стоит отметить, что на прошлой неделе ВСУ потеряли значительную часть оккупированной курской территории и успешно продолжают отходить на ряде направлений. Например, в Глушковском районе Курщины ВСУ потеряли доступ через границу с Сумской областью, при этом ВС РФ контролируют до 80% территории района. Также российские войска планомерно забирают обратно и земли других курских районов и освобождают новые и новые населенные пункты.

«Но определённые рубежи держим» - высказался Зеленский в ходе выступления перед зрителями из своего бункера.

Наблюдательные зрители обратили внимание, что украинский президент выступал со своим обращением не из привычного места, а из бункера, что навевает определенные мысли. Также после таких заявлений в сторону Зеленского обрушился вал критики и люди задаются вопросом: «А где новые успехи или все закончилось в первую неделю вторжения?»

Тут стоит добавить, что украинская армия под влиянием Киевского политического руководства вынуждена удерживать позиции в Курщине. Это необходимо Зеленскому для мифических козырей в ходе таких же невероятных переговоров о мире с Россией. Чтобы удержать остатки подконтрольной территории снята часть подразделений с Харьковской области и переброшена в Суджанский район.