Об этом пишут украинские ТГ-каналы.

В начале прошлой недели ВС РФ приступили к новому витку очистки Курской области от присутствия украинских войск. Например, сообщалось, что российские подразделения смогли прорвать оборону ВСУ в районе Любимовки и начали окружение села с двух сторон. На выходных поступает срочная информация, что засевшая в селе украинская группировка оказалась в полном окружении, а брошенные для деблокады силы не смогли этого сделать. Об этом, в частности, сообщает украинский ТГ-канал «Резидент».

Украинский телеграмм-канал «Резидент» пишет со ссылкой на украинских же военных, что ВСУ не удалось деблокировать окруженную в Любимовке, Курская область, группировку. Ранее военные думали, что смогут в случае необходимости вытащить подразделения и командование не отдавало приказа на отход пока не стало слишком поздно. Как пишет ресурс судьба окруженных солдат остается неизвестной.

«Часть подразделений ВСУ не смогло выйти из Любимовки и попали в окружение, попытка деблокады провалилась, и теперь судьба военных неизвестна» - пишет «Резидент».

Российские официальные источники пока никак не комментируют происходящее. Как утверждают СМИ на момент утра 13 октября 2024-го года Любимовка еще не была взята под контроль ВС РФ.



