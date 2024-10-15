Также обновят некоторые системы самолета.

Компания "Туполев" начала модернизацию российского авиалайнера Ту-214. Основная цель проекта - улучшить характеристики самолета, сделать его легче и обновить интерьер. Для этого уже сформированы специальные команды инженеров.

Управляющий директор "Туполева" Константин Тимофеев поделился деталями проекта. По его словам, Ту-214 уже обладает отличными летно-техническими характеристиками, включая качественное крыло и сертифицированные двигатели. Однако компания планирует дальнейшее совершенствование модели, в частности, снижение веса самолета без изменения его размеров и пассажировместимости.

В рамках модернизации предусмотрено несколько ключевых направлений:

Оцифровка документации. Снижение веса фюзеляжа. Использование новых композитных материалов. Обновление систем и интерьера самолета.

Константин Тимофеев уточнил, что уже созданы четыре команды инженеров, каждая из которых занимается определенным аспектом модернизации: фюзеляжем, системами, послепродажным обслуживанием и силовой установкой.

Эти изменения позволят сделать Ту-214 более современным и эффективным, что, без сомнения, повысит его конкурентоспособность на рынке.