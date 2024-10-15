Меньше вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду.

Это нововведение направлено на уменьшение вредного воздействия отходов на здоровье людей и окружающую среду. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта России. Согласно проекту постановления правительства, который сейчас находится на общественном обсуждении, транспортные средства, перевозящие твердые коммунальные отходы, должны будут быть оборудованы спутниковой навигацией. Это касается примерно 23 тысяч транспортных средств, в том числе более 15 тысяч мусоровозов.

В 2011 году Комиссия Таможенного союза уже установила требование об оснащении таких транспортных средств навигационной аппаратурой, но до сих пор не было утверждено порядка установки этого оборудования.

Подключение мусоровозов к системе "ЭРА-ГЛОНАСС" позволит автоматизировать сбор информации о перемещении отходов. Это важно для предотвращения незаконной выгрузки мусора в непредназначенных для этого местах, что может привести к загрязнению окружающей среды и ухудшению здоровья населения.



