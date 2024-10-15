Самолеты не летали после введения западных санкций.

Авиакомпания "Россия" возобновила полеты своего второго Boeing 747-400. Этот самолет, который не использовался с 2022 года из-за западных санкций, а вместе с ними и уменьшения международных рейсов, снова взлетел. Первый коммерческий рейс после возобновления состоялся из Москвы в Сочи и обратно, перевозя 522 пассажира.

Самолет с бортовым номером RA-73286 был изготовлен 11 декабря 2000 года, и вскоре ему исполнится 24 года. До 2016 года он служил в авиакомпании "Трансаэро", после чего был передан в "Россию".

Генеральный директор авиакомпании Ян Бург ранее выразил намерение вернуть Boeing 747-400 на регулярные рейсы. На данный момент три самолета этой модели (RA-73283, RA-73286 и RA-73289) имеют действующие сертификаты летной годности. Всего в списке эксплуатанта насчитывается пять таких самолетов.

Это возобновление полетов Boeing 747-400 является значимым шагом для авиакомпании "Россия", позволяющим увеличить количество внутренних рейсов и обеспечить большую вместимость для пассажиров.