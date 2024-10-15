Он выделяется своими экологическими характеристиками и инновационными технологиями.

Этот семейный электрокар, построенный на платформе AmpR Medium, оборудован электрическим двигателем и небольшой батареей ёмкостью 40 кВт•ч, дополненной водородной топливной ячейкой. Благодаря этому сочетанию, Embleme может проехать до 1000 км без дозаправки.

Особенностью модели является использование переработанных материалов и низкоуглеродных производственных процессов, что позволяет сократить выбросы CO2 на 90% на протяжении всего жизненного цикла автомобиля. Кроме того, Embleme оснащен камерами вместо традиционных зеркал заднего вида, что помогает уменьшить сопротивление воздуха. Также в дизайне автомобиля предусмотрены скрытые ручки и активный диффузор.

Одним из значительных преимуществ Embleme является скорость заправки — всего 5 минут на водородной станции. При этом масса автомобиля составляет 1750 кг, что делает его легче по сравнению с другими гибридными и электрическими кроссоверами. Эти характеристики делают Renault Embleme привлекательным выбором для тех, кто ищет экологичный и практичный семейный автомобиль.