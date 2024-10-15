Производство модели прекратилось в 1994 году.

После тридцатилетнего перерыва на автомобильный рынок возвращается легендарный Renault 4. Эта модель, которая впервые была выпущена в 1961 году, успела завоевать сердца миллионов и стать настоящим бестселлером с продажами более 8 миллионов экземпляров в ста странах мира. Производство оригинальной модели было остановлено в 1994 году, но теперь Renault представляет новую версию - Renault 4 E-Tech.

Новый Renault 4 E-Tech - это современный автомобиль с длиной 4,14 метра, что позволяет ему занять место между компактным Clio и субкомпактным кроссовером Captur. Автомобиль обладает шириной 1,8 метра и высотой 1,57 метра, при этом дорожный просвет составляет 181 мм. Место в багажнике впечатляет объемом в 420 литров, а колесная база равна 2,62 метра.

В салоне новинки установлены современные технологии: 10,1-дюймовый цифровой дисплей для водителя и 10-дюймовый сенсорный экран для управления различными функциями автомобиля. Несмотря на современные технологии, в дизайне интерьера сохранились и классические элементы, такие как физические кнопки под центральными вентиляционными отверстиями.

Renault 4 E-Tech построен на платформе AmpR Small, аналогичной той, что используется в модели R5. Покупателям предлагаются два варианта мощности двигателя: 121 л.с. (90 кВт) и 225 Нм крутящего момента или более мощный вариант в 148 л.с. (110 кВт) и 245 Нм. Более мощная версия способна разогнаться до 100 км/ч за менее чем 8,5 секунды, а для ускорения с 80 до 120 км/ч потребуется менее семи секунд. Запас хода нового электромобиля достигает 400 км.

Публика сможет впервые увидеть новый Renault 4 на Парижском автосалоне в 2024 году, а продажи в Европе начнутся в 2025 году. Это возрождение не просто автомобиля, но и целой эпохи, теперь в современном исполнении и с учетом последних технологических достижений.