Это авто - замена Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, послужившая основой для «Москвича 8».

Новый кроссовер JAC X8 E Home уже доступен в китайских автосалонах, и его продажи начнутся сегодня, 15 октября. Эта модель является гибридной версией популярного JAC X8 и представляет собой альтернативу таким известным автомобилям, как Hyundai Santa Fe и Kia Sorento.

JAC X8 E Home отличается просторными размерами: его длина составляет 4825 мм, ширина - 1870 мм, а высота - 1758 мм. Колесная база равна 2830 мм, что обеспечивает дополнительное пространство в салоне.

Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 152 лошадиные силы, электродвигателем и аккумулятором из литий-железо-фосфата. Общая мощность системы достигает 204 л.с. Это позволяет сократить расход топлива до 1,42 л на 100 км в гибридном режиме и до 5,49 л на 100 км при использовании только двигателя внутреннего сгорания. Максимально скорость этого авто составляет 170 км/ч, а на одной зарядке электродвигателя можно проехать до 84 км.

Внутри JAC X8 E Home предлагает современные технологии и комфорт. Приборная панель выполнена в виде большого ЖК-дисплея, а многофункциональное рулевое колесо удобно расположено для водителя. Центральная консоль включает в себя мультимедийный экран с физическими кнопками для управления. Сиденья второго и третьего рядов разработаны так, чтобы обеспечить максимальный комфорт, и могут складываться, увеличивая объем багажника до 2760 литров.

Цена на базовую версию JAC X8 E Home составляет 15 500 долларов, что делает его доступным выбором для тех, кто ищет экономичный и вместительный гибридный кроссовер.