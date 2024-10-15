Автомобиль получил поворотные кресла и комфортный стол посередине.

Zeekr, известный производитель электромобилей, вскоре порадует рынок новинкой — минивэном Zeekr Mix. Этот автомобиль выделяется не только своими техническими характеристиками, но и уникальным дизайном интерьера. Ожидается, что купить его можно будет уже в этом месяце.

Особенностью салона Zeekr Mix является возможность поворота передних сидений. Кроме того, между сиденьями можно установить стол, за которым удобно обедать или играть в настолки.

Zeekr Mix станет 6 моделью в продуктовой линейке бренда. Минивэн имеет размеры 4668 x 1995 x 1755 мм и колесную базу 3008 мм. Одной из заметных особенностей автомобиля является интерактивная световая полоса Zeekr Stargate на передней части, состоящая из 1711 светодиодов, способных проецировать текст и изображения.

Для удобства пассажиров и водителя, Zeekr Mix оснащен раздвижными дверями, включая передние. Покупателям будут доступны варианты комплектации с пятью и шестью сиденьями.

Что касается технических характеристик, Zeekr Mix оборудован одним электрическим двигателем на задней оси с пиковой мощностью 310 кВт (415 л.с.). Машина комплектуется аккумулятором NMC на 77 кВт·ч, что обеспечивает запас хода до 556 км.

Zeekr Mix обещает стать привлекательным выбором для тех, кто ищет комфортабельный и функциональный электромобиль для семейных поездок и повседневного использования.