Сам он предпочитает бензиновые авто.

Глава компании Toyota, Акио Тойода, выразил свою преданность автомобилям с бензиновыми двигателями и высказал опасения по поводу полного перехода автоиндустрии на электромобили. Он предупредил, что такой шаг может привести к потере миллионов рабочих мест.

Тойода, который также является бывшим генеральным директором и членом семьи основателей компании, подчеркнул, что в Японии в автомобильной промышленности занято 5,5 миллиона человек. Многие из них работают с двигателями внутреннего сгорания. По его мнению, если электромобили станут единственным вариантом, это приведет к значительным потерям рабочих мест, включая те, что находятся у поставщиков Toyota.

Компания Toyota, которая является крупнейшим автопроизводителем в мире по объему продаж, занимает более осторожную позицию в вопросе перехода на электромобили по сравнению с другими производителями. Это позволяет компании сохранять преимущество на рынке, особенно благодаря увеличению продаж своих гибридных моделей, в том числе на главном рынке в Соединенных Штатах.

Toyota придерживается так называемой "многопутевой" стратегии для достижения нулевых выбросов углерода. Эта стратегия включает не только электромобили, но и гибриды, автомобили на водородных топливных элементах и другие технологии. Такой подход позволяет компании оставаться гибкой в меняющемся мире автомобильной индустрии.