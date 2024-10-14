Его анонс состоится через пару недель.

Вице-президент компании Xiaomi Ван Сяоянь был замечен с новым смартфоном Xiaomi 15 Pro, который еще не был официально представлен публике. Ожидается, что анонс устройства состоится через пару недель.

Свежие фотографии подтверждают, что Xiaomi 15 Pro оснащен крупным камерным блоком с тремя или четырьмя датчиками изображения и внешней вспышкой. Дизайн задней части смартфона соответствует предварительным изображениям, которые ранее появлялись в сети.

Смартфон представлен в классическом черном цвете, но также ожидается, что будет доступен в белом и серебристом цветах. По слухам, камера может получить обновленный керамический корпус.

Xiaomi 15 Pro недавно прошел сертификацию 3C, что подтверждает его скорый выход на рынок. Одной из особенностей модели является поддержка быстрой зарядки на 90 Вт, что меньше по сравнению с предыдущей моделью Xiaomi 14 Pro, которая поддерживала зарядку на 120 Вт.

Новый смартфон будет работать на операционной системе HyperOS 2.0, основанной на Android 15. Недавно компания выпустила предварительную версию этой системы под названием HyperOS Enhanced Beta.

Предполагается, что официальный запуск серии Xiaomi 15 состоится в конце октября. Интересно, что первым устройством на базе новейшего процессора Snapdragon 8 Elite может стать смартфон от другого производителя - Honor.