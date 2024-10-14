Продажи гибридов выросли на 55%.

За первые 8 месяцев этого года реализация гибридных моделей, включая Clio и Captur, увеличилась на 55%. Это значительно выше среднего роста продаж в Евросоюзе, который составил 21,1% по данным ACEA, европейской отраслевой организации.

Аналитики из Stifel высоко оценили успехи Renault, отметив, что компания успешно справляется с вызовами рынка и не снижала свои прогнозы в отличие от многих других автопроизводителей. Эксперты считают, что гибридные авто, которые стоят меньше электрокаров и меньше загрязняют окружающую среду по сравнению с традиционными авто, помогут Renault уменьшить общие выбросы и увеличить продажи в ближайшем будущем.

Прогнозы от консалтинговых компаний Dataforce и S&P Global указывают на то, что спрос на гибриды будет расти до конца десятилетия, после чего начнется более активный переход на электромобили.

Основой успеха Renault в сегменте гибридных автомобилей стала их уникальная технология E-Tech. Эта система трансмиссии была разработана на основе упрощенной "кулачковой муфты", которая позволяет соединять и разъединять передачи без использования традиционных синхронизаторов. Это сделало систему E-Tech более легкой и экономичной по сравнению с другими гибридными системами. E-Tech можно установить на любую модель Renault, что делает эту технологию особенно привлекательной.

Филипп Ушуа, аналитик из Jefferies, подчеркнул, что Renault удается эффективно балансировать между производством электрокаров и гибридных трансмиссий, что выгодно отличает их от конкурентов. Это позволяет компании не только сохранять, но и укреплять свои позиции на рынке.