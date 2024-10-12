В колонне были и немецкие БМП Marder, шведские CV90 и танки Strv 122, они же немецкие Leopard 2A5.

Согласно официальным российским источникам, украинская армия за время проведения «курской авантюры» потеряла до 1500 единиц военной техники. В это число входят не только танки, БМП и БТР, но и разнообразные грузовики и вездеходы. Западные издание Forbes в лице военного аналитика Дэвида Экса привело пример массового «демонтажа» украинской техники под селом Веселое в Глушковском районе Курской области.

Украинская армия предприняла попытку прорыва российской обороны около села Веселое 20 сентября 2024-го года. В прорыве участвовала элитная техника ВСУ в виде шведских CV-90 и Strv 122. Немецкие БМП «Мардер» и американские «Страйкеры». К слову, кадры опубликованы российским Минобороны и показывают засаду на украинцев со стороны 106-го батальона Тульских десантников

«На видеозаписи с беспилотника, опубликованной 106-й воздушно-десантной дивизией, показаны 15 или 16 уничтоженных украинских машин, включая некоторые из лучших боевых машин украинцев: один или два CV90, Marder, M-2 и Stryker» - рассказывает Экс.

Ко всему стоит добавить, что именно на Курском направлении ВСУ несут серьезную убыль в западной военной технике, так как Зеленский поставил на «курскую авантюру» все что только можно. Предполагалось, что таким образом удастся приостановить российское наступление на Покровск, создать «буферную зону» и набрать обменный фонд. В действительности все пошло не по плану и на этой неделе ВС РФ начали новый виток выдворения ВСУ за пределы российской границы.