В автобусе не предусмотрены педали и руль.

На недавней презентации Tesla Илон Маск представил новинку - автобус будущего. На этой же презентации он показал усовершенствованного робота, который может стать вашим помощником в быту. Автобус больше похож на минивэн и Илон Маск назвал его CyberCab. Этот автобус предполагается без руля и педалей, что делает его по-настоящему уникальным.

Не останавливаясь на достигнутом, Маск также продемонстрировал обновленную версию робота Optimus. Эти роботы умеют не только позировать для фотографий и раздавать сувениры, но и работать барменами.

Optimus, по словам Маска, - это нечто большее, чем просто робот. Он может убирать, поливать цветы, играть в настольные игры и даже готовить еду. Цена на робота будет варьироваться от $20 000 до $30 000, хотя точная дата начала продаж пока не объявлена. Кроме того, Илон Маск поделился новыми фотографиями автобуса/минивэна от Tesla, который он называет Robobus.







