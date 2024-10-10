Уже появились результаты первых тестов.

Новый чипсет Dimensity 9400 от MediaTek показал себя на голову выше чипа Apple A18 Pro. В частности, в смартфоне Oppo Find X8 Pro, работающем на этом чипе, игра Genshin Impact идет заметно лучше, чем на iPhone 16 Pro.

Это стало известно благодаря тестам пользователя с ником WhyLab на платформе Weibo. Он сравнил производительность двух телефонов, играя в Genshin Impact, игру с высокими требованиями к "железу". В течение 30 минут Oppo Find X8 Pro держал в среднем 60,44 кадра в секунду, в то время как iPhone 16 Pro показал результат в 47,48 кадра. Более того, на iPhone 16 Pro скорость кадров снижалась до 35, в то время как Oppo Find X8 Pro опустился ниже 50 кадров только один раз.

Также отмечается, что после теста Oppo Find X8 Pro нагрелся до 47,7°C, а iPhone 16 Pro до 45,9°C. Слухи говорят, что Oppo Find X8 Pro получит аккумулятор на 5800 мАч, что обещает ему более быструю зарядку по сравнению с iPhone 16 Pro.



