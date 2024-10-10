Это та же Volkswagen Jetta, только больше.

Эта модель представляет собой обновленную версию популярного седана, доступную в шести различных комплектациях. Покупателям предлагаются два типа двигателей: базовый объемом 1,2 литра и мощнее — 1,5 литра. Стоимость автомобиля варьируется от 18 000 до 24 500 долларов.

Volkswagen Sagitar 2025 похож на прошлогоднюю модель как внешне, так и внутри. Однако производители обновили список доступных опций. Так, в дорогих версиях появились новые удобства, например, переднее сиденье с электрорегулировками в восьми направлениях и атмосферная подсветка в дверях. В базовой комплектации установлена медиасистема с 8-дюймовым экраном, а в более дорогих версиях — с 12-дюймовым. Кроме того, в топовых моделях есть бесключевой доступ и климат-контроль, в то время как базовая версия оснащена обычным кондиционером.

Габариты автомобиля составляют 4791 х 1801 х 1465 мм, а колесная база — 2731 мм. В Китае это авто классифицируется как модель класса А+. Интересно, что китайская версия Sagitar является удлиненной версией европейской Jetta.

Что касается двигателей, то базовый 1,2-литровый турбированный мотор развивает мощность 116 л.с., а более мощный 1,5-литровый — 160 л.с. К базовому двигателю подключена 5-ступенчатая МКПП, а к более мощному — роботизированная коробка на 7 ступеней.

Таким образом, Volkswagen Sagitar 2025 предлагает широкий выбор комплектаций и опций, подходящих как для любителей комфорта, так и для тех, кто предпочитает более мощные автомобили.